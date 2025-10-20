Caliente Caliente

Osasuna puede y debe mejorar

Alfonso Gogorcena, Manolo Osorio y Tomás Viedma analizan en "Caliente Caliente" la trayectoria de Osasuna

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Osasuna perdió contra el Atlético de Madrid el quinto encuentro jugado fuera de casa esta temporada. El dato de ser el peor visitante de la liga invita a la crítica fácil, pero otros seis equipos de la liga, entre ellos el Celta, próximo rival, no han conseguido tampoco un triunfo lejos de su estadio. Los demás, eso sí, han conseguido al menos algún empate, como el que pudo lograr Osasuna si Budimir hubiera marcado su ocasión en el minuto 88. ¿Hubiera cambiado ese gol la valoración del partido?

Lo discutimos en "Caliente Caliente" con Alfonso Gogorcena, Manolo Osorio y Tomás Viedma, analizando si Osasuna está jugando para Víctor Muñoz en lugar de para Budimir, si de cualquier forma está jugando demasiado lejos de la portería rival y preguntándonos por qué los carrileros ya no llegan tan arriba como en las primeras jornadas de liga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer