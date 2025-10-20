Osasuna puede y debe mejorar

Osasuna perdió contra el Atlético de Madrid el quinto encuentro jugado fuera de casa esta temporada. El dato de ser el peor visitante de la liga invita a la crítica fácil, pero otros seis equipos de la liga, entre ellos el Celta, próximo rival, no han conseguido tampoco un triunfo lejos de su estadio. Los demás, eso sí, han conseguido al menos algún empate, como el que pudo lograr Osasuna si Budimir hubiera marcado su ocasión en el minuto 88. ¿Hubiera cambiado ese gol la valoración del partido?
Lo discutimos en "Caliente Caliente" con Alfonso Gogorcena, Manolo Osorio y Tomás Viedma, analizando si Osasuna está jugando para Víctor Muñoz en lugar de para Budimir, si de cualquier forma está jugando demasiado lejos de la portería rival y preguntándonos por qué los carrileros ya no llegan tan arriba como en las primeras jornadas de liga.