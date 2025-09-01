El Osasuna de Lisci gusta y promete

La tertulia "Caliente Caliente" recupera su formato de media hora de duración con el nuevo Radioestadio Navarra de 14:30 a 15:00 horas. En esta ocasión se abre el curso y la temporada deportiva y radiofónica en el Bar La Botería, en la Avenida Roncesvalles de Pamplona, con la opinión y el análisis del consejo de sabios de Onda Cero Pamplona: Sebastián Jáuregui, Jesús Brun, Faíco y Miguel Ezcurdia opinan junto con Javier Saralegui sobre la derrota de Osasuna contra el Espanyol, la actuación arbitral, los fichajes de Osasuna (altas y bajas) y el arranque de liga del nuevo equipo entrenado por Alessio Lisci, detallando las similitudes y diferencias que se ven y se intuyen respecto a la última etapa con Vicente Moreno en el banquillo.