Osasuna juega bien pero comete errores

Conforme pasan los días deja mejor y peor sabor de boca el partido de Osasuna contra el Celta. Mejor porque se valora el juego del equipo, con participación ofensiva de la segunda línea, con buenos centros para Budimir y con ambición para buscar la victoria. Peor porque ese buen juego derivó en derrota por los aciertos del entrenador del Celta con los cambios, adelantándose a la estrategia de Alessio Lisci, y por las facilidades que dio Osasuna para que los visitantes primero se pusieran por delante en el marcador y después dieran la vuelta a la remontada rojilla.

Además de ese partido los contertulios analizan desde el Restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona la dinámica del equipo y el último balance en el debe y el haber de los fichajes rojillos y sus variables en juego: el Chimy Ávila ha dejado 4,7 millones en caja y se han pagado ya 7 por Raúl García de Haro cuando aún queda otro medio millón en posibles variables, todo ello por el 75% de los derechos del jugador.

De todo esto y de la previa del partido contra el Oviedo se habla en este Caliente Caliente en el que interviene en la parte final José Javier Echeverría.