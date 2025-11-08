Osasuna, invisible como el balón de invierno

No es fácil analizar por qué Osasuna no gana. Estos futbolistas, estos mismos, han demostrado que tienen gol, que saben jugar a fútbol y que tienen calidad y hambre como para hacer una buena temporada. El análisis de las alineaciones antes de empezar el partido es como para ser optimistas, con un portero que para, centrales fiables cuando están a tono, laterales con profundidad cuando se sueltan (sacamos a Moncayola de la ecuación por ser su posición de circunstancias), mediocentros con recorrido, toque de balón, buen chut y capacidad ofensiva, desborde y velocidad en una banda y buenos centros y remates en la otra, magia en la media punta y buen ratio de goles por minutos jugados arriba.

Y no hay manera. Todos ellos saben lo que quieren hacer, pero no lo hacen. Ni les sale, ni se inspiran ni aciertan la manera, y esto último es también cuestión de quien les dirige. No es admisible que con semejante segunda línea no haya en todos los partidos al menos una decena de remates y tiros desde fuera del área. No es una idea acertada jugar a meter centros desde los laterales cuando Raúl no es Budimir, y entre Marcao y Nianzu lo tapaban con facilidad. Y por supuesto, como pasa siempre cuando los nervios empiezan a atenazar, no es normal hacer malos controles de balón (malísimos algunos como el de Becker en la última jugada del partido), ser lentos técnicamente y en la circulación del balón y no sacar bien faltas y córners.

Quería Lisci ir pasando estos partidos sobreviviendo mientras duran las lesiones y el equipo está justito, pero salir a empatar provoca que el genio y la ambición solo aparezcan cuando vas con el marcador en contra, y eso ya es tarde. Tiempo habrá de analizar por qué se apostó por tener 20 jugadores si la idea del entrenador no es tirar de la cantera cuando hace falta sino ir formando poco a poco gente del filial hasta que cojan los automatismos que requiere el juego del primer equipo. Con 18 en la convocatoria solo quedaban Juan Cruz y Osambela por entrar después de tres cambios, y con Iker Muñoz tieso por jugar dos partidos en seis días el de Subiza se quedó en el banquillo.

Para esto casi mejor que ayer no viéramos el balón de invierno en la primera parte cuando iba por las zonas soleadas del campo. Genial idea de la liga la de poner un balón verde para jugar a fútbol sobre césped.