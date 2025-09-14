Osasuna 2 - Rayo Vallecano 0

Osasuna se impone al Rayo en el Sadar

Raúl García de Haro en la primera parte e Iker Benito en la segunda pusieron los goles que dan los tres puntos a los rojillos.

Arturo Armendariz | Agencias

Pamplona / Iruña |

Raúl celebra su gol ante el Rayo
Raúl celebra su gol ante el Rayo | Agencia EFE

Osasuna logró dominar al Rayo Vallecano para llevarse la victoria (2-0) gracias a los tantos de Raúl García de Haro e Iker Benito que tumbaron a un cuadro rayista que no pudo hacer frente al muro rojillo.

El marcador se movió muy rápido. Centro de Boyomo desde la derecha que tocó en un jugador rival antes de llegar hasta el segundo palo. Ahí estaba Raúl García de Haro, quien estiró su pierna para cazar la pelota en el minuto 15.

Ya en la segunda mitad, Osasuna mantuvo a raya a los visitantes ante el asedio de los Íñigo Pérez. Una contra terminó en el gol de Iker Benito que a la postre fue el definitivo. Victoria para Osasuna, segunda de la temporada.

Víctor Muñoz intente superar al portero del Rayo
Víctor Muñoz intente superar al portero del Rayo | Agencia EFE
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer