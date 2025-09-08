Osasuna ilusiona pero tiene tarea pendiente

"Caliente Caliente" se realiza desde el Restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona con Álvaro Burusco, Abraham Del Pozo, Fernando Barásoain e Iñaki Martínez acompañando a Javier Saralegui en el análisis de las tres primeras jornadas de liga más el partido de la Copa de la Eurorregión entre el Athletic y los rojillos.

Los contertulios destacan qué les ha llamado más la atención, en positivo y negativo, de este renovado Osasuna que dirige Alessio Lisci. Desde el primer tiempo contra el Valencia hasta la solvencia defensiva mostrada en el Bernabéu pasando por un tramo indolente de partido frente al Espanyol arreglado con una buena pero insuficiente segunda mitad.

Se habla de jugadores que han destacado, de los que pueden brillar más con el sistema de tres centrales y de los perjudicados por no jugar con hombres de banda sino con carrileros, de los que nos gustaría ver más minutos y de los que empiezan a despuntar provenientes de la cantera.

El capítulo arbitral, VAR incluido, también tiene su espacio en la tertulia decana de la radio navarra: "Caliente Caliente".