Osasuna se estrella contra el Betis

Osasuna perdió ayer de mala manera contra el Betis. Dos errores groseros individuales y un mal juego de equipo, con las ideas tan espesas como el césped, llevaron a la cuarta derrota fuera de casa en cuatro encuentros disputados.

Desde la terraza del Bar La Botería, en la Avenida de Roncesvalles de Pamplona, Abraham Del Pozo, José Javier Echeverría y Asier Cotelo acompañan a Javier Saralegui en el análisis del partido. El sistema, dónde rinden mejor los futbolistas, la dupla Raúl - Budimir o el papel de Lucas Torró, Moi Gómez y Moncayola se discuten en la tertulia "Caliente Caliente".