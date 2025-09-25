Osasuna se deja 2 puntos en El Sadar

Víctor Muñoz adelantó a los rojillos al comienzo del partido con un golazo en una primera mitad de respeto entre ambos en la que los navarros gozaron de más ocasiones.

En la segunda parte el Elche apretó y creó algunas ocasiones ante la portería de Sergio, que desbarató el guardameta con algunas paradas de mucho mérito.

En el minuto 92, cuando ya se cantaba la tercera victoria consecutiva de Osasuna en El Sadar esta temporada, llegó un fallo incomprensible entre Boyomo y Herrera que aprovechó Pedrosa para poner el 1-1 definitivo en el marcador.