Osasuna 1 - 1 Elche

Osasuna se deja 2 puntos en El Sadar

El Elche consigue el empate en el tiempo añadido tras un fallo entre Boyomo y Sergio Herrera.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Los jugadores de Osasuna felicitan a Víctor tras marcar su primer gol con Osasuna en la liga
Los jugadores de Osasuna felicitan a Víctor tras marcar su primer gol con Osasuna en la liga | Agencia EFE

Víctor Muñoz adelantó a los rojillos al comienzo del partido con un golazo en una primera mitad de respeto entre ambos en la que los navarros gozaron de más ocasiones.

En la segunda parte el Elche apretó y creó algunas ocasiones ante la portería de Sergio, que desbarató el guardameta con algunas paradas de mucho mérito.

En el minuto 92, cuando ya se cantaba la tercera victoria consecutiva de Osasuna en El Sadar esta temporada, llegó un fallo incomprensible entre Boyomo y Herrera que aprovechó Pedrosa para poner el 1-1 definitivo en el marcador.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer