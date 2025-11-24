Osasuna debe y puede cambiar

Osasuna es uno de los peores equipos de la liga ahora mismo. Es la opinión de los contertulios de "Caliente Caliente", Jesús Brun, Sebastián Jáuregui y Fernando Barásoain, que junto con Javier Saralegui analizan la actualidad del club y del primer equipo. Los datos así lo indican por cuanto ya está en puntos de descenso, 11 tras 13 partidos, pero es que el juego tampoco acompaña.

Los contertulios lo achacan a que la manera de jugar no es la adecuada para los futbolistas que hay en la plantilla, más allá de cuántos hombres hay por línea, y además hay detalles que no gustan: el hecho de que contra la Real Sociedad jugara Moncayola sin un entrenamiento por estar recién salido de lesión, que Torró lo hiciera infiltrado o que el entrenador metiera a Budimir para después decirle con el 1-3 que no se moviera y no arriesgara es un mensaje que se lanza al resto de la plantilla muy contraproducente. ¿Por qué no jugó Sheraldo Becker si Budimir salía de lesión? ¿Por qué no Iker Muñoz o Asier Osambela en el centro del campo? ¿Por qué no fue titular Arguibide, que demostró sus ganas cuando estuvo sobre el césped 15 minutos?

El único elemento de tranquilidad, comentan Barásoain y Jáuregui, es que el director general y el Presidente del Club dijeron durante la Asamblea de socios compromisarios que Osasuna "no va a bajar" a Segunda División. Por si acaso se equivocan, los invitados opinan sobre si Alessio Lisci puede sacar esta situación adelante, con la incógnita o la afirmación por respuesta. Lo que queda claro es que Osasuna necesita que llegue cuanto antes el mercado de invierno para poder reforzar un equipo corto y mermado por las lesiones. Hasta entonces hay que jugar dos partidos que pueden ser determinantes: el primero contra el Mallorca de Jagoba Arrasate y el segundo frente a un equipo en descenso, el Levante.