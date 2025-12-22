Osasuna cierra el año en clara mejoría

Osasuna ganó en la tarde del sábado 3-0 al Alavés en un partido que se definió en la segunda parte. Con ese triunfo el equipo rojillo confirma una línea ascendente en juego y en resultados. Desde el empate en Mallorca remontando un 2-0 en contra los de Alessio Lisci han ganado dos partidos de liga y uno de Copa, perdiendo un único encuentro en el Nou Camp contra el FC Barcelona, en un partido además en el que se confirmaron los brotes verdes que se habían intuido en la isla.

Hacía 11 años que Osasuna no lograba un 3-0 en El Sadar, y esas victorias son balsámicas. Ésta además vino acompañada de una dosis de refuerzo de moral y otra de fútbol, con Rosier y Arguibide demostrando que no hace falta fichar un lateral derecho, Torró mostrando su mejor versión y Aimar Oroz echando el equipo hacia arriba. Budimir estuvo acertado y Raúl sólo necesitó 4 minutos para marcar.

Con este triunfo el equipo suma 18 puntos en 17 jornadas, en ritmo de permanencia, logra dos triunfos seguidos en casa y, a falta de enfrentarse al Girona, ha sumado contra casi todos sus rivales directos, rivales que a principio de liga no se sabe bien quiénes van a ser. Español y Celta, por ejemplo, se han escapado este año hacia arriba, pero Rayo, Real Sociedad y Girona son de la liga de los rojillos. Los donostiarras sí tienen un 1-3 a favor de una de las derrotas dolorosas en El Sadar, pero Valencia, Rayo, Getafe, Levante y Alavés han sido las víctimas de las 5 victorias de Osasuna en lo que llevamos de competición. Junto a ello los empates contra Elche, Oviedo y Mallorca sirven para dejar los averages abiertos para la segunda vuelta.

Eso sí, antes de cerrar la primera mitad de la competición Osasuna tendrá dos compromisos importantes: la siempre motivante presencia del Athletic Club en El Sadar y la visita a Girona para jugar contra un rival venido a menos por irregular y que ya el año pasado estuvo cerca de caer a Segunda División. Después vendrán los octavos de final de la Copa del Rey y dará comienzo la segunda vuelta de La Liga.