Osasuna y Athletic cosechan un empate en el estreno de 2026

Osasuna y Athletic firmaron tablas este sábado en un duelo intenso, con una gran primera parte rojilla y una reacción visitante tras el descanso que acabó equilibrando el marcador por mediación de Guruzeta. El inicio fue muy parejo, con un Osasuna enchufado, intenso y decidido a atacar. Javi Galán se mostró contundente desde el primer minuto y Aimar Oroz aportó criterio entre líneas en un equipo local que generó peligro con rapidez. Los rojillos recibieron al Athletic en El Sadar con su once de gala en el que Javi Galán, recién llegado procedente del Atlético de Madrid, debutaba como jugador rojillo ante unos 'leones' que se median a Osasuna antes de afrontar la Supercopa esta semana.

Rubén García adelanta a Osasuna

Budimir tuvo la primera clara a los diez minutos y Unai Simón apareció para frenar a Moncayola y Torró, hasta que Rubén García adelantó a los rojillos en el 35 con un potente lanzamiento de falta desde lejos. Tras el descanso, el Athletic dio un paso al frente y comenzó a imponer su calidad. Iñaki Williams rozó el empate, pero Catena sostuvo a Osasuna antes de que Valverde agitara el partido con los cambios. Guruzeta igualó la contienda en el minuto 71, tras una segunda parte de dominio visitante, y aunque Torró se topó con el palo poco antes, el bajón rojillo acabó dejando un empate justo al término del encuentro. En el descuento, tras una excelente combinación con Javi Galán , Raul García de Haro pudo resolver el partido con un testarazo que se fue alto por unos metros. También la tuvo Robert Navarro por parte de los rojiblancos en las postrimerías del encuentro.