Olaia Luzuriaga: "Equipo, club, jugadoras y cuerpo técnico vamos creciendo y evolucionando"

Olaia Luzuriaga está viviendo unos años muy intensos con el balonmano y Beti Onak. Llegó cuando el equipo tenía el apellido de Gurpea con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría en la temporada 21-22, y desde entonces con Replasa Beti Onak ha ido creciendo de la mano del resto de componentes del club.

La portera navarra es consciente de su desarrollo, de la experiencia que va ganando a sus 24 años recién cumplidos (llegó al equipo con 17 y subió a Primera División con 20) y de cómo todo evoluciona con pasos firmes pero seguros a la vez: el primer equipo, las jugadoras, el cuerpo técnico y la estructura del club, que no inscribió al equipo en la EHF Cup hasta que no tuvo definido el presupuesto y comprobó que no habría déficit por la participación europea.

Ahora toca el partido de vuelta de la primera ronda de esta competición contra el Galychanka ucraniano. El encuentro se va a jugar en Polonia para mayor seguridad, pero no deja de ser un partido fuera de casa. Olaia Luzuriaga es consciente de ello y promete que el equipo se va a vaciar en la cancha para hacer bueno el solitario gol de renta de la ida y pasar de ronda.

En la Liga Guerreras Iberdrola el inicio ha sido también bueno teniendo en cuenta la cantidad de jugadoras lesionadas que tiene el equipo. Se ha puntuado contra rivales a los que aún no se había vencido y tienen minutos las jóvenes de la cantera.