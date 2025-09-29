Las obras para soterrar la Avenida de Navarra comenzarán en 2027

PAMPLONA

El proyecto verdeando de OFS Architects ha sido el finalmente elegido para soterrar la Avenida de Navarra en Pamplona a su paso por San Jorge. El tráfico será subterráneo desde después del puente sobre el Arga hasta antes de cruzarse por las vías del tren. El Ayuntamiento adjudicará el miércoles la redacción del proyecto de ejecución a OFS y SERTECNA, que lo elaborará para finales del año que viene. Las obras durarán tres años, comenzarán previsiblemente en 2027 y costarán 32 millones de euros, tal y como ha explicado Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo. El soterramiento tendrá un carril por sentido siendo capaz de absorber la circulación actual en sentido norte-sur. En dirección este – oeste el tráfico se reducirá con la Avenida de San Jorge naturalizada y se redistribuirá hacia su paralela, la calle Muelle. El lunes se explicará la propuesta elegida a los vecinos del barrio.

