Las obras del futuro Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona finalizarán a mediados de 2026. Ubicado en la Ciudad del Transporte de Noáin, se está construyendo en una parcela de 102.000 m2 y tendrá un coste total de 90 millones de euros. En la actualidad se retiran 280.000 toneladas de basura en Navarra y David Campión, presidente de la Mancomunidad de Pamplona, que abarca el 60% de los residuos de Navarra, ha explicado lo que se logrará con esta nueva planta mientras que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha explicado que con esta construcción se cumplirán varios objetivos. A la par de estas obras, ya se ha procedido al sellado de un tercio del vertedero de Góngora.