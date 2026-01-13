Noáin, un año después de la explosión de gas

Hace justo un año, la tarde del 13 de enero de 2025, una doble explosión de gas sacudió la calle Concejo de Zabalegui de Noáin dejó nueve personas heridas -dos de ellas en estado grave-, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas. Doce meses después sus consecuencias siguen muy presentes con una docena de familias sin poder regresar a sus casas. A ello hay que sumar que la investigación policial aún no ha arrojado respuestas claras sobre lo ocurrido. La explosión se atribuyó a una fuga de gas, que obligó a cortar definitivamente el suministro y a precintar toda la zona. Un año después, la vida ha vuelto en parte a la normalidad en Noáin, pero no para todos. De las 120 viviendas desalojadas inicialmente, alrededor de un centenar pudieron reocuparse en las semanas posteriores, una vez restablecidos los suministros de agua y electricidad. Sin embargo, los portales más cercanos al epicentro de la explosión sufrieron daños estructurales de tal magnitud que siguen vacíos. En ellos, entre diez y doce viviendas deberán ser prácticamente reconstruidas, lo que mantiene a sus propietarios fuera de casa sin una fecha clara de regreso. Mientras tanto, la vida de los afectados se ha desarrollado entre hoteles, casas de familiares y pisos de alquiler.

Noáin exige al Gobierno las ayudas prometidas

A esa incertidumbre se suma la falta de respuestas sobre las causas exactas del siniestro que, como ha señalado el alcalde del Valle de Elorz, Luis Maya, en Más de Uno Pamplona ha supuesto que los seguros no hayan respondido: " El proceso sigue estando muy ralentizado porque está todo judicializado y todavía no se ha hecho público el hecho causante de la explosión. Es determinante para que todos los seguros individuales de todos los propietarios afectados de las viviendas empiecen a abonar esas cantidades y se agilice todo un poco". La investigación conjunta de la Policía Foral y la Guardia Civil continúa abierta y, hasta ahora, no se han hecho públicas conclusiones definitivas. Doce meses después, mientras las obras avanzan lentamente y la investigación sigue su curso, Noáin continúa esperando respuestas y las ayudas comprometidas por el Gobierno de Navarra: "Echamos en falta la ayuda del Gobierno de Navarra. La presidenta María Chivite hace un año exactamente dijo que iba a poner a disposición todos los recursos del Gobierno y una partida extraordinaria y eso no ha sucedido. Nosotros desde el Ayuntamiento de Noáin nos hemos puesto en contacto hasta en tres ocasiones con su gabinete, pero no hemos obtenido respuesta", denuncia el alcalde de la localidad, Luis Maya.