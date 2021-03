Navarra suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca, sin notificación de efectos trombóticos adversos

Navarra, en consonancia con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades, ha suspendido de forma cautelar la administración de la vacuna de AstraZeneca frente al COVID-19, una medida temporal –durante dos semanas- basada en el principio de prudencia y que queda pendiente del análisis que el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está realizando sobre los nuevos efectos trombóticos notificados a nivel europeo este fin de semana.

En Navarra no se han detectado este tipo de reacciones adversas, producidas como consecuencia de alteraciones de la coagulación. Las dosis disponibles de la vacuna en la Comunidad Foral ya han sido inmovilizadas y las 700 personas a las que se iban a administrar las dosis de este laboratorio a lo largo de semana están siendo desconvocadas.

Según ha recalcado el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial extraordinario convocado hoy por la tarde, la evaluación inicial de los primeros eventos trombóticos notificados no mostraba una desproporción entre el número de casos registrados entre las personas vacunadas y el número de casos que ocurren de forma natural en la población general. El hecho de que los casos notificados no estuvieran relacionados con un único lote, apuntaba también a que no existía un defecto de calidad relacionado con un lote específico. En este contexto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicó, en línea con lo informado por la EMA, que no había motivos que justificaran la adopción de medidas cautelares ni sobre un lote concreto ni sobre la vacuna en su conjunto.

Sin embargo, a lo largo del sábado y domingo pasados -13 y 14 de marzo-, y durante el día de hoy, a nivel europeo se han recibido algunas notificaciones (una de ellas en España) de un tipo específico de acontecimiento trombótico que es necesario estudiar más a fondo y que se aleja de los habituales en la población general. Se trata de casos de trombosis venosa cerebral –en concreto, de trombosis de senos venosos cerebrales-, con la particularidad de ir asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre, lo que, ha explicado Sanidad, sugeriría una activación anormal del sistema de la coagulación que daría como resultado esa obstrucción de las venas cerebrales.

En cuanto a cifras, se estima que más de 17 millones de personas han recibido la vacuna de AstraZeneca en Reino Unido y la Unión Europea, y el número de casos notificados es muy bajo en proporción al número de personas vacunadas. En la UE se han administrado aproximadamente seis millones dosis de esta vacuna y la AEMPS ha tenido conocimiento de al menos 11 casos de trombosis de senos venosos cerebrales, dos de ellos notificados hoy mismo.

17.251 dosis administradas en Navarra

En la Comunidad Foral, desde la semana del 8 de febrero y hasta la fecha, se han recibido 23.600 dosis de la vacuna de AstraZeneca, de las que han sido administradas aproximadamente 17.251 (el 73%), y a las que habría que sumar otras 3.200 llegadas este lunes, que ya han sido inmovilizadas.

Hay que recordar que esta vacuna se ha utilizado en la inmunización de los grupos 3c y 3b recogidos en la Estrategia de Vacunación de Navarra, correspondientes a ‘Otros profesionales sanitarios y sociosanitarios’, como fisioterapeutas, podólogos, protésicos dentales o logopedas, entre otros.Asimismo, se ha administrado a integrantes de colectivos considerados esenciales (fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de emergencias y docentes y personal de Educación Infantil, Primaria y Secundaria), siempre que las personas candidatas a recibir la vacuna tuvieran entre los 18 y los 55 años.

Para esta semana, en la Comunidad Foral estaba prevista la vacuna con los viales de AstraZeneca de otras 700 personas, que ya están siendo desconvocadas. Hoy no estaba citada ninguna persona.

Ninguna notificación en Navarra de efectos trombóticos adversos

Desde el 27 de diciembre, fecha de inicio de la vacunación en Navarra, y hasta el 7 de marzo, se han recibido en Navarra un total de 809 notificaciones de casos de eventos adversos, de los cuales 766 (el 95%) han sido leves.

Por vacunas, 517 casos correspondieron a personas vacunadas con Pfizer Comirnaty, 122 con la vacuna de Moderna y 170 con la de AstraZeneca. En el caso de esta última vacuna, de esas 170 notificaciones, el 99% se consideraron no graves y no se ha recibido ninguna notificación relacionada con la aparición de trombosis venosas del seno alejadas de los patrones conocidos hasta ahora y que ha motivado la suspensión cautelar de su administración.

Información para pacientes y profesionales sanitarios y sanitarias

La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma frecuente después de la vacunación frente al COVID-19. Sin embargo, si usted ha recibido la vacuna en los últimos 14 días y el dolor de cabeza es intenso y persistente, cambia significativamente al tumbarse o se asocia alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos persistentes, se recomienda consultar con el médico.

Por su parte, en el caso de los profesionales sanitarios y sanitarias, no es necesario tomar otras medidas específicas salvo considerar esta posibilidad en caso de pacientes que acudan con cefalea persistente con datos de alarma, especialmente en personas con trombocitopenia o factores de riesgo de trombosis, considerando la realización de pruebas específicas para explorar el sistema venoso.