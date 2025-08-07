Navarra se prepara para temperaturas que rozarán los 40 grados

Sanidad apremiado a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas ante el que puede ser el peor día de la ola de calor, que tiene más de la mitad del país en el nivel medio y máximo de riesgo para la salud. En cualquier escenario, mayores de 65, embarazadas y menores de 4 años; personas con enfermedades crónicas y que trabajan al aire libre deben tener especial cuidado. Sanidad aconseja beber agua con regularidad aunque no se tenga sed, mantenerse fresco, vestir ropa ligera y poco ajustada, usar gorro, gafas de sol y protección solar y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día. Además, recomienda visitar a las personas vulnerables o que vivan solas en hogares calurosos y recordarles estos consejos.

Riesgo extremo incendios

La ola de calor ha elevado el riesgo de incendios forestales a "extremo" o "muy alto" en casi todo el territorio de Navarra, donde se han declarado extinguidos todos los incendios de las últimas horas, excepto el de Muruzábal, en labores de remate. Lo constata SOS Navarra en sus redes sociales, en las que recuerda a la población la necesidad de evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Desde el Gobierno foral se advierte de que la previsión meteorológica de Aemet contempla un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas cercanas a los 40 grados centígrados y una reducción de las precipitaciones. Esta situación se extenderá previsiblemente hasta mediados de la semana que viene, en la que también se prevé un aumento de las máximas nocturnas, lo que implica una menor recuperación de la humedad durante la noche, lo que contribuye aumentar el riesgo, ya de por sí alto de incendios forestales.

Alerta por altas temperaturas

Salud activó ayer la alerta roja sanitaria por altas temperaturas en Navarra, a excepción de la Vertiente Cantábrica, que se mantiene en alerta naranja sanitaria. Ante esta situación, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recuerda la necesidad de beber más agua, protegerse del sol y buscar lugares frescos. Además, teniendo en cuenta que estos días se celebran fiestas en gran número de localidades, recomienda a las entidades locales evitar las horas centrales del día para eventos en los que participen personas mayores o menores de 4 años, asegurar la disponibilidad de agua de consumo suficiente en diferentes puntos del municipio y facilitar áreas de sombra y puntos de refresco a las personas asistentes a los actos organizados.