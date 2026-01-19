Navarra ofrece su ayuda tras el accidente de dos trenes en Adamuz

Navarra ha puesto sus recursos a disposición de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tras el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba, en el que han fallecido 39 personas. Ayer noche la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, trasladaba el ofrecimiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Por el momento no se han movilizado recursos de la Comunidad Foral, si bien la Dirección General de Interior está preparada para poder desplegar equipos si fuera necesario. Por este mismo motivo el Gobierno de Navarra ha decidido suspender su agenda institucional.

Concentración en solidaridad con víctimas

Representantes de las principales instituciones navarras se han concentrado este mediodía frente a la sede del Gobierno foral en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. A la concentración, encabezada por la presidenta de Navarra, María Chivite, han asistido el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, consejeros del Ejecutivo foral y representantes de los grupos parlamentarios y municipales. También el Ayuntamiento de Tudela ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio tudelano.

Solidaridad y ofrecimiento Navarra

La presidenta navarra, María Chivite ha trasladado "la solidaridad de la ciudadanía navarra con las víctimas y sus familiares " y ha deseado la "pronta recuperación de las personas heridas". Chivite también ha querido agradecer la labor de "todos los profesionales que están en estos momentos atendiendo la emergencia", tanto "desde un punto de vista sanitario", como de bomberos, protección civil, militares, etc. En este sentido, ha agradecido "su profesionalidad ante estos momentos de catástrofe". La jefa del ejecutivo foral ha recordado que Navarra "es una comunidad solidaria" y ha explicado que, "en coordinación con el resto de instituciones", la Comunidad foral va a declarar el luto oficial a partir de las 24.00 horas de esta misma noche durante tres días.

Recuerdo accidente ferroviario Uharte Arakil

Una tragedia ferroviaria que ha hecho recordar, tal y como señalaba la presidenta navarra, a la sufrida en Uharte Arakil en 1997, por lo que ha querido "también recordar a esas víctimas". Chivite ha concluido mostrando "toda nuestra solidaridad, puesta a disposición de recursos", y ha incidido en que Navarra "responderá como siempre lo hace". Por el momento, ha dicho, no se ha producido ninguna petición concreta, pero el ofrecimiento de Navarra "se ha agradecido" por parte del presidente del Gobierno y por parte del presidente de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha señalado que "no ha habido una petición", pero si la hubiera "por supuesto que la atenderemos, como la última, que fue en la Dana" de Valencia.