Navarra insta a eliminar incentivos fiscales a las empresas condenadas por corrupción

El texto ha salido adelante con una amplia mayoría.

Onda Cero Navarra

Pamplona |

Navarra aboga por quitar incentivos fiscales a las empresas condenadas por corrupción. La iniciativa, impulsada por Contigo Zurekin, insta al ejecutivo foral a a impulsar una modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades para evitar que pueden acceder a estos beneficios. El texto, que ha salido adelante con una amplia mayoría-solo VOX y la parlamentaria no adscrita lo han rechazado, pide garantizar que las personas o entidades con sentencia firme por temas vinculados con la corrupción no se beneficien de estas ayudas.

