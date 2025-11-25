Navarra incide el 25N en combatir las violencias invisibles

Navarra ha conmemorado hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una lacra por la que las instituciones navarras han salido hoy a la calle haciendo especial hincapié en algunas violencias 'invisibles'. Es el caso de la violencia cotidiana, la violencia económica o digital. El Gobierno de Navarra, que se ha concentrado este mediodía, considera estas violencias "la base de un iceberg que legitima y posibilita otras formas de violencia más explícitas y graves". En Más de Uno Pamplona la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad, ha querido poner el foco en la violencia digital y en los jóvenes: "Se trata de formas violencia económica, psicológica y simbólica muchas veces invisibilizadas y justificadas socialmente, pero que representan un severo y persistente obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.

Juventud y violencia

También el Parlamento de Navarra ha centrado su mensaje en la erradicación de la violencia machista desde etapas tempranas. Lo ha hecho en un acto en el que han participado alumnos del Instituto Iturrama. El presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha subrayado la importancia de "reforzar el compromiso colectivo frente a esta lacra social que debemos afrontar con recursos y con concienciación". Este año la conmemoración ha contado con la participación del alumnado de 4º de la ESO del IES Iturrama de Pamplona, que ha interpretado la pieza musical 'Kateak apurtuz eraiki'. Una colaboración que, a decir del presidente del Parlamento, "es un buen ejemplo de la implicación del profesorado, de la dirección del centro y, por supuesto, del alumnado". "Demuestra que la juventud está implicada en trabajar por la igualdad". Seguidamente, María San Martín, directora del IES Iturrama, ha subrayado que entre los valores del centro educativo está el de "fomentar el espíritu crítico del alumnado" para hacer frente a los problemas de la sociedad y, en ese sentido, ha añadido que el profesorado y el alumnado se esfuerzan mucho en la sensibilización y en la concienciación en contra de la violencia de género.

Ayuntamiento de Pamplona y violencia digital

El Ayuntamiento de Pamplona y la dirección de Policía Municipal se han concentrado en la plaza Consistorial para recordar, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres para incidir en que "la violencia machista digital deja huella real". La declaración ha sido leída por Gurutze Larrayoz y Loredi Eguino , usuarias del centro EMATIC de nuevas tecnologías y contra la brecha digital de género, además de por la concejala delegada de Igualdad, Zaloa Basabe. Tras la lectura ha tenido lugar una pequeña dramatización de la mano de la cooperativa teatral de mujeres Tdiferencia - Escena Navarra en la que han participado tres actrices poniendo ejemplos de discursos que afectan a tres tramos de edad distinta: Maite Redin Orzaiz, para las mujeres entre 50 y 60 años; Ainhoa Ruiz Aisa, representando al grupo de edad de 35 a 45 años, y Enara Urra Albizu para las jóvenes de 15 a 25 años.