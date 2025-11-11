Navarra baja el Impuesto de Sociedades

Los socios de Gobierno y EH Bildu han acordado ya las medidas fiscales para 2026. Las dos grandes novedades vienen en la menor tributación de las rentas con hasta 32 mil euros de ingresos y el descenso del tipo en el Impuesto de Sociedades para las empresas que cumplan 4 requisitos. Que son mantener el empleo, no presentar ERTES por motivos económicos, reducir la siniestralidad laboral y cumplir la ley con los planes de igualdad. En ese caso el tipo del impuesto baja del 28 al 25 por ciento, equiparándose por ejemplo con el País Vasco. Esta medida tiene un objetivo añadido al de ayudar a las empresas navarras, tal y como ha explicado José Luis Arasti, consejero de Economía.

Personas físicas

Para las personas físicas el mínimo de ingresos que obliga a presentar declaración sube de 14.500 a 17.000 euros, ya por encima del Salario Mínimo, y se beneficiarán todos los contribuyentes que cobren menos de 32 mil euros, el 70 por ciento. La Ley Foral aprobada ya en sesión de gobierno y que irá ahora al Parlamento incluye también ayudas y subvenciones a transportistas. El coste de las medidas aprobadas para personas físicas es de 135 millones de euros, siendo difícil de calcular la menor recaudación en el impuesto de Sociedades por desconocerse cuántas empresas pedirán acogerse a la rebaja.