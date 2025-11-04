Estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad

Navarra, 14ª en competitividad fiscal

Según un estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con la Tax Foundation

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Navarra continúa ocupando el decimocuarto puesto de 19 territorios fiscales de España según un estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad.

Nuestra comunidad destaca por sus bajas tasas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero es la menos competitiva en impuesto sobre el patrimonio y la penúltima en impuesto sobre la renta, penalizando especialmente a las rentas más bajas. Tampoco destaca en el impuesto de sucesiones. Lo explica en La Brújula de Navarra Cristina Enache, autora del estudio.

El informe recomienda a nuestra Comunidad deflactar la tarifa y suprimir el impuesto del patrimonio, ya solo vigente en nuestro país, en Noruega y algunos cantones de Suiza.

