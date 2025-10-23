PAMPLONA

La modificación del PEAU de Maristas permitirá entregar las 48 viviendas libres ya finalizadas

El Ayuntamiento anuncia el inminente inicio de las obras de las 108 viviendas protegidas.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La modificación del PEAU de Maristas habilitará las licencias de primera utilización de las 48 viviendas libres ya construidas y se lleva a cabo por el inminente inicio de las obras para construir las 108 viviendas protegidas. Hasta esta modificación, no se había podido otorgar esta licencia a las libres hasta que se hubiese otorgado a las protegidas. Esto ha significado un enorme problema para las 48 familias de las viviendas libres que no han podido entrar a vivir a sus casas pese a que ya estaban terminadas. Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo, habla de los plazos aproximados para llevar a cabo la entrega de estas casas. Ha comentado la posibilidad de realizar un Pleno extraordinario antes de Navidad o a primeros de año para que ratifique la decisión y que los propietarios de las viviendas libres puedan ya entrar a vivir.

Construcción viviendas protegidas.

Respecto a los plazos para la construcción de las 108 viviendas protegidas (77 VPO y 31 VPT), una vez que ya está garantizado el inicio de las obras, los plazos serán los habituales de una construcción, en torno a año y medio o dos, aunque esto depende de la constructora. Con todos los retrasos acumulados, hubo personas que renunciaron a estas casas y se están completando todas las solicitudes. Abaurrea reconoce que han sido años complicados para las familias implicadas:

