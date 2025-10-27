La mitad de las personas cuidadoras en Navarra pertenece a la “generación sándwich”

La mitad (52,5%) de las personas cuidadoras navarras pertenece a la conocida como “generación sándwich”, según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados “Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española”, realizado a una muestra representativa de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país y elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Es decir, además de atender a un familiar mayor, se ocupan de hijos o hijas a su cargo. Asimismo, casi ocho de cada diez (78%) dicen compaginar este rol con su actividad profesional.

Movimiento Cinfa por los cuidados

Esta investigación se enmarca en el movimiento de Cinfa por los cuidados, que la compañía lleva años promoviendo para acompañar y apoyar a los pacientes y a las personas que les cuidan. En este marco, Cinfa ha puesto en marcha tanto el Observatorio de los Cuidados como otras iniciativas que den una respuesta real a los familiares que, en una sociedad cada día más envejecida, prestan cuidados y atención a sus mayores, asumiendo una labor esencial y escasamente reconocida. De esta forma, el Observatorio nace con la vocación de dar visibilidad a las personas que cuidan de sus familiares en España y conocer el impacto que este rol tiene en sus vidas y en sus hogares. “En una primera fase, estamos abordando el cuidado y la atención que se proporciona a los familiares mayores, tanto si tienen algún grado de dependencia como si no, y, de forma gradual, analizaremos otros ámbitos del cuidado -explica la Dra. Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio-. Queremos conocerlas, profundizar en su bienestar físico, mental y emocional y saber si se sienten reconocidas y apoyadas. Todo ello, con un enfoque inclusivo y desde la empatía, porque cada forma de cuidar es válida y todas deben ser respetadas”.

Perfil de la persona cuidadora navarra: mujer de 51 años

El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados ha trazado el perfil de la persona cuidadora en Navarra, que tiene de edad media 51 años y que, en el 55% de los casos, es mujer y cuidadora principal, frente al 45% de hombres que asume este rol. En tres de cada cuatro casos (76,8%), el miembro de la familia atendido es el padre o la madre de la persona encuestada y, en casi seis de cada diez ocasiones (59,5%), su edad supera los 81 años. Por otra parte, cuatro de cada diez de las personas cuidadoras (41,4%) conviven con la persona a su cargo y la mitad (50,5%) afirma atender a familiares con algún grado de dependencia. Asimismo, seis de cada diez (64,2%) personas cuidadoras en Navarra declaran llevar más de dos años asumiendo esta responsabilidad, con un tiempo promedio atendiendo al familiar de 3,9 años. Un 51% lleva a cabo los cuidados con una frecuencia semanal y el 49%, de forma diaria.

Dedicación

La investigación revela también que, de media, las personas encuestadas en la Comunidad Foral dedican 22,4 horas semanales a esta labor y siete de cada diez (70,3%) afirman haber tenido que quitar tiempo de otras actividades: un 66,2% se ha restado tiempo a sí misma, un 62,2%, al ocio y un 43,2% ha prescindido de tiempo con otros familiares y amigos. Respecto al reparto de las tareas, el 8,6% asegura actuar como único cuidador o cuidadora, mientras que el 91,4% restante comparte responsabilidades a la hora de atender a su familiar. En este sentido, siete de cada diez (69,8%) de los navarros y navarras encuestados que comparten los cuidados lo hacen con los hermanos o hermanas; casi tres de cada diez (29,2%), con la pareja; una de cada cuatro (24%), con otros familiares; el mismo porcentaje (24%), con los hijos e hijas, y el 14,6% recurre a ayuda profesional. Francisco José Tarazona Santabalbina, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), apunta: “El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados nos permite conocer la realidad de las familias cuidadoras en nuestro país, una labor esencial, no solo por el tiempo que dedican, sino también por el bienestar que proporcionan a la persona que cuidan. Conocer esta realidad en torno a los cuidados es imprescindible para una toma de conciencia social, porque cuidar a la persona cuidadora es velar también por nuestras personas mayores”.

Motivos del cuidado en Navarra

Por otra parte, de acuerdo con el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, cuatro de cada diez (42,5%) personas cuidadoras en Navarra consideran que la edad avanzada de su familiar es el primer motivo de que necesite ser cuidado. El segundo es una enfermedad neurodegenerativa (20%) y el tercero, la soledad (11,9%). Respecto al tipo de cuidados que se prestan al familiar en la Comunidad Foral, casi siete de cada diez personas (68,5%) acuden con él o ella a las citas médicas y seis de cada diez (60,4%) le hacen compañía para apoyarle emocionalmente. La mitad (50,9%) le acompaña a la calle en sus gestiones cotidianas; el 46,1% realiza labores domésticas y un 43,4% organiza la atención médica -gestión de citas y seguimiento de informes y resultados de pruebas.