Miguel Etxeberría: "El equipo me va pidiendo más como entrenador"

Replasa Beti Onak retoma la competición de liga y European Cup después de unos días de parón, que en parte le ha venido bien al equipo para descansar y trabajar aspectos que en determinadas semanas son difíciles por el ritmo de partidos: "a ver si nos podemos reenganchar a ese buen ritmo que teníamos antes", pide el entrenador Miguel Etxeberría en Radioestadio Navarra.

Etxeberria comenta la situación del equipo y su progresión ejemplificado en Olaia Luzuriaga, la portera del equipo que, por cierto, aún está en reposo recuperándose de un balonazo en la cara recibido en los últimos instantes del partido contra el Galychanka. "Es una jugadora que lleva todo el proceso de este equipo con nosotras. Ha ido evolucionando en el aspecto mental sobre todo, en tener estabilidad para poder rendir, y ha pegado un salto muy grande en el aspecto deportivo y el físico. Es un ejemplo muy bueno para el equipo, la cantera y el balonmano navarro, ojalá tengamos portera de la selección durante muchos años".

Ese crecimiento del equipo también aplica al cuerpo técnico: "No tenemos mucho tiempo para reflexionar sobre ello y valorar dónde estás. El propio equipo te pide mucho más como entrenador, te come enseguida porque va dando pasos hacia adelante. Tienes que intentar aprender de tus errores y adelantar tu cabeza a lo que viene".

A su vez el balonmano femenino también está evolucionando: "Está avanzando, sí. La exigencia cada vez es mayor, los equipos tienen más preparación y sube la fortaleza". El arranque de liga ha sido muy bueno para Replasa Beti Onak: "El inicio ha sido muy positivo porque el arranque era duro".