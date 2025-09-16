El Masters Caixabank analizado por Txiki Urós

Había dos navarros entre los semifinalistas del Masters Caixabank de pelota a mano que disputó su fase final en el frontón del Navarra Arena, y uno de ellos ganó la final: Jon Mariezkurrena, el zaguero de Berriozar que en compañía del riojano Zabala ganó a Altuna e Imaz 22-15 en una final inclinada hacia los azules desde los primeros tantos.

Txiki Urós, uno de los mejores pelotaris de pala corta de las últimas décadas, y canchero del frontón Labrit, analiza con Javier Saralegui el desarrollo del Masters, con Jaka y Zabaleta perdiendo en semifinales contra Altuna y Elordi y Albisu cayendo frente a la pareja a la postre campeona. Txiki valora también la composición de las parejas del Torneo de San Mateo, que comienza esta semana en el frontón Adarraga de Logroño y que marca el final de los torneos y ferias veraniegas para dar paso al primero de los tres grandes campeonatos de la pelota a mano profesional, el Cuatro Y Medio.