Mas de Uno Tudela desde la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, un referente en Europa por su modelo de generación de energía y distribución de suministros

En la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que cumple 15 años, trabajan más de 375 personas, en más de 50 empresas o entidades ubicadas en una superficie de 120 hectáreas. Aunque inicialmente fuera concebida para dar soporte, impulsar y apoyar al tejido industrial del sector agroalimentario de Navarra, y especialmente de la Ribera, la CAT acoge en la actualidad a industrias de todo tipo. Isabel Vicente de Vera, coordinadora de la CAT, destaca algunas ventajas de los servicios que prestan: “Según sus procesos productivos, algunas industrias ganan en competitividad por el ahorro que supone el suministro directo y permanente desde la propia Central de Infraestructuras Comunes (CIC). Desde aquí les proveemos de vapor, agua caliente y agua fría”.

Este enclave en la Ribera alberga toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria y afines, lo que provoca sinergias entre las empresas instaladas y redes empresariales ventajosas para ellas. A este sector pertenecen, por ejemplo, empresas del Vivero de Innovación que CEIN tiene en la CAT y desde el que se impulsa en sus fases iniciales a personas emprendedoras en la zona. “Eso crea un ambiente muy positivo, en el que empresas veteranas de la zona se mezclan con start-ups innovadoras. Unas y otras son ejemplo del apego a la tierra que tenemos en la Ribera, con personas trabajadoras y comprometidas, tanto con nuestros productos tradicionales, como con generar de ellos subproductos vanguardistas y versátiles, aplicables a sectores como la cosmética, la medicina o la energía”, afirma Isabel.

Queremos ser un ente constructivo y colaborativo, generando una comunidad CAT, y dinamizando e impulsando mejoras en las empresas en torno a la economía circular, sostenibilidad o competitividad

Como empresa pública, la CAT aspira a ser un “hub” en el que empresas y personas compartan mucho más que un espacio laboral con disponibilidad de espacios de uso común, ya que estar en la CAT facilita muchísimo la generación de contactos valiosos gracias a que recibe y fomenta visitas institucionales, eventos, sinergias con agentes de innovación, formación e impulso de la industria.

AER – Asociación Empresa Ribera

AER trabaja desde la CAT con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial y dinamizar la economía de la Ribera de Navarra, tanto apoyando en múltiples facetas a las empresas, como trabajando para que la Ribera esté vertebrada y cohesionada con el resto de Navarra, y moviendo la economía local, creando redes, generando empleo, apoyando proyectos que sumen y conectando personas, empresas e instituciones.

“Estar aquí nos permite mantener un contacto directo con la realidad del tejido empresarial y gracias a esta ubicación, hemos podido identificar necesidades de forma ágil, facilitar conexiones entre personas y estar más sintonizados con la realidad diaria del entorno empresarial”, afirma Rafa Loscos, de AER – Asociación Empresa Ribera, sobre las razones que les empujaron a instalarse en la CAT hace ya 10 años.

Kintsu Cosmetics

Dedicada a la creación de productos cosméticos innovadores, la empresa idea, formula y fabrica cosmética vegana y sostenible que distribuyen desde Tudela a todo el país para clientes particulares, salones de peluquería profesional, farmacias, distribuidores y también por medio de nuestras páginas web a consumidor final.

“Desde el inicio en 2019, percibimos CAT como el lugar idóneo para instalar las salas blancas y la fábrica. Nos gustó por ser pionera en infraestructuras y estar muy bien posicionada como puerta a Europa. También por ser eficiente y sostenible, lo que coincide con nuestra filosofía de empresa”, explica Leticia Mostajo, que opera desde su nave en alquiler del parque inmobiliario de la CAT.

AIT

Fundada por Mario Sánchez y Ricardo Comín, la empresa crean soluciones tecnológicas innovadoras para aplicar en maquinaria y servicios que mejoren la vida de las personas y la calidad de los productos. AIT trabaja con empresas que quieren mejorar sus procesos y calidad de sus productos, que no tienen miedo a innovar y buscan estar en la vanguardia de sus mercados.

La ubicación de la CAT fue decisiva para que el 2019 la empresa comenzara a trabajar desde la CAT, en unas innovadoras instalaciones propias con las que desarrollan maquinaria y servicios para clientes de congelado de verduras, alimentación de IV gama, farmacéuticas, agricultores y cooperativas de 31 países. Su director, Mario Sánchez, explica que fue determinante “la ubicación y la coherencia con la razón de ser de CAT y AIT. Ambos proyectos están muy alineados con el sector agroindustrial. En Navarra La Ribera es un actor muy relevante del mismo, y nosotros trabajamos el I+D+i muy orientado en este sector”.