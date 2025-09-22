Más de 1.300 chicos de entre 14 y 18 años tienen problemas con el juego

Más de 1.300 chicos (varones) de entre 14 y 18 años tienen problemas con el juego. Es uno de los indicadores que muestran el descenso en la edad de inicio de los menores en las apuestas y máquinas con dinero.

La cifra sube a más de 1.500 si se incluye a las chicas de esa franja de edad. El desarrollo de la ley que prohíbe salas de apuestas a menos de 400 metros de centros escolares se ha retrasado, y las webs de juego online están acrecentando el problema. Lo explica en La Brújula de Navarra Tere Burgui, coordinadora de Aralar: "El reglamento ha tardado tres años en aprobarse desde que tuvo lugar la modificación de la Ley del juego en Navarra, y una vez aprobado se ha establecido un periodo de un año para que los locales de juego pongan en vigor esa medida. Eso significa que hasta marzo de 2026 no se pedirá a las personas que se identifiquen cuando van a entrar a un local".

Aralar lleva tres décadas ayudando a las personas que tienen ludopatía. En los últimos años detectan un descenso en la edad de inicio en el juego. "La edad de inicio está en torno a los 15 años. El juego está prohibido en el caso de los menores de edad. ¿Qué ocurre? Que ha aumentado muchísimo la accesibilidad a través de los teléfonos móviles y otros dispositivos. Curiosamente la iniciación al juego en los menores es presencial. Esto significa que están teniendo acceso a máquinas o a locales a los que en principio no les está permitido entrar", asegura Burgui.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El año pasado los navarros gastamos 304 millones de euros en juego, una cifra similar a la partida de inversión que el Gobierno destina a las entidades locales de nuestra Comunidad.