Marina Curiel: "Endika Alonso no estuvo a la altura pero es muy fácil criminalizar Pamplona desde el sillón cómodo de la oposición"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero, para abordar cuestiones de la actualidad municipal, como la seguridad ciudadana, la convivencia y los presupuestos municipales.

Curiel ha denunciado la actitud de la oposición, asegurando que “UPN y el Partido Popular están en el no por el no” y ha acusado a ambos partidos de promover una “campaña alarmista hablando mal de Pamplona”. Frente a ese discurso, ha defendido que “Pamplona no es una ciudad insegura” y ha pedido tratar la seguridad “desde el rigor y la responsabilidad”.

La edil socialista ha destacado que su grupo ha impulsado una Junta Local de Seguridad Técnica y una mesa de coordinación policial para abordar los puntos sensibles de la ciudad. Además, ha insistido en la necesidad de “tolerancia cero ante los asentamientos ilegales” y en reforzar la policía de proximidad: “La policía tiene que estar en los barrios, empatizando y acompañando a los ciudadanos”, ha señalado.

Sobre la polémica por los hechos en torno a la carpa universitaria, Curiel ha reconocido que “el concejal de seguridad no estuvo a la altura” al desconocer si había un dispositivo especial con motivo de esta fiesta, aunque subrayó que el PSN prefiere la fiscalización responsable a la crítica destructiva.

También ha defendido la gestión socialista en materia presupuestaria, celebrando que por tercer año consecutivo Pamplona cuente con unas cuentas aprobadas: “Son los presupuestos más altos de la historia de Pamplona, con 293,78 millones de euros”. Ha añadido que el 99% de los acuerdos con el equipo de gobierno “se han ido cumpliendo”, reivindicando la capacidad de diálogo del PSN frente a la confrontación.

Respecto a las tensiones con UPN, Curiel ha admitido que “las relaciones están enquistadas hasta el punto personal”, y ha lamentado el clima político: “Yo no me encuentro cómoda en el insulto y la confrontación”. También ha denunciado los “bulos personales” difundidos en su contra por Cristina Ibarrola, lo que la ha llevado a presentar una denuncia.

Sobre otras cuestiones ha recordado que el Plan de Convivencia de Pamplona incluirá “un rechazo explícito a la violencia de ETA”, siguiendo el modelo del Gobierno de Navarra. Y finalmente, sobre el caso Cerdán, ha defendido que “no ha habido ninguna injerencia política” y reafirmó el compromiso del PSN con la legalidad y con “seguir trabajando duro por Pamplona y Navarra”.