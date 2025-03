Mariezkurrena: "Queremos estar en la final del día 30 y lo buscaremos con uñas y dientes"

Este fin de semana se disputan los partidos decisivos de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de pelota a mano. El Labrit y Anoeta son los frontones elegidos para los dos partidos que restan. En Pamplona, con las entradas agotadas desde hace días, Iñaki Artola y el navarro Jon Mariezkurrena buscarán la victoria frente a los Jon Ander, Peña II y Albisu, que tienen más difícil el pase a la final pero mantienen sus opciones.

Jon Mariezkurrena está mentalizado para dar el do de pecho y hacer un buen encuentro, toda vez que aún no ha jugado una final del parejas y no está satisfecho con el rendimiento que tuvo en las anteriores liguillas de semifinales. Lleva tiempo trabajando el aspecto mental y llega en un momento óptimo de juego y estado físico, pese a perder hace una semana contra Ezkurdia y Rezusta.

Jon Ander Peña es consciente de la dificultad que entraña el partido pero sabe que fallando poco y estando mentalizados para un encuentro largo, todo es posible el sábado. Ambos se pronuncian sobre el partido, sobre su juego y el de los rivales.