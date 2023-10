María Sanz de Galdeano: "En Navarra somos líderes en consolidación de empresas a nivel europeo"

Las mujeres navarras llevan dos años siendo líderes de emprendimiento en la Comunidad Foral de Navarra.

La iniciativa ayuda a mujeres emprendedoras a contar con los conocimientos y herramientas que les permitan poner en marcha o reenfocar su propio negocio.

El encuentro organizado por el programa GIRA Mujeres de Coca-Cola, tiene el objetivo de poner en valor el emprendimiento rural femenino en el territorio. Además, se ha presentado el Informe Emprendedoras Rurales en España donde destaca que, "por segundo año consecutivo, la mujer navarra es líder en emprendimiento en la Comunidad Foral de Navarra".

Entre los datos recogidos María Saiz, la Presidenta del Observatorio Vasco del Emprendimiento ha subrayado que "dos tercios del emprendimiento extractivo son mujeres, siendo éstas también mayoría en el sector industrial en Navarra". Además, cabe destacar que "la presencia de la mujer no es únicamente a nivel de emprendimiento", si no también son mayoría las mujeres empresarias y que ostentan el liderazgo no solo en las empresas que acaban de comenzar, si no en las empresas consolidadas también.

Desde que el programa GIRA Mujeres comenzase en 2016, son casi 400 mujeres las que han participado solamente en Navarra y a nivel estatal, el programa de Coca-Cola ha acompañado en sus proyectos a un total de 19.925 mujeres.

Precisamente, GIRA Mujeres es el programa de formación de Coca - Cola que se dirige a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio. Esta iniciativa ayuda a mujeres emprendedoras a contar con los conocimientos y herramientas que les permitan poner en marcha o reenfocar su propio negocio.

Proyecto GIRA Mujeres

GIRA Mujeres es el programa de Coca-Cola para impulsar el emprendimiento femenino en mujeres de entre 18 y 67 años, y para ello, en esta séptima edición se hace especial hincapié en cubrir las necesidades de información y formación de las mujeres emprendedoras mediante módulos de formación sobre la transición verde.

También se reforzarán las competencias digitales de las mismas y se les acompañará a lo largo de todo el proceso de emprendimiento.

Esta VII. edición ha puesto el foco en el emprendimiento rural estatal, acompañando y formando a las mujeres emprendedoras que quisieran comenzar sus proyectos en el sector. Próximamente se anunciará la apertura del plazo para inscribirse a la siguiente edición.

Este programa cuenta con el apoyo y colaboración de diversas entidades que están comprometidas con la igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de los ámbitos urbanos y revitalización rural como lo son Fundación Mujeres, Dona Activa, Impact Hub y AlmaNatura.