María Chivite insiste en que resistirá al frente del Gobierno

Primera jornada del Debate del Estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento de Navarra. Una sesión que ha abierto la presidenta del Gobierno, María Chivite, que ha repasado, entre otros temas, la salud de la economía navarra, la situación de las empresas que pasan por dificultades, la seguridad o las infraestructuras. La adjudicación de Belate y el encarcelamiento de Santos Cerdán han estado muy presentes en el debate. María Chivite ha asegurado que su Gobierno es honesto y que no hay ningún indicio de corrupción. Dirigiéndose a la bancada de la oposición ha dicho que resistirá en su cargo.

La jefa del ejecutivo, que ha aludido a otros gobiernos de la derecha, ha vuelto a definir su gobierno como un baluarte de progreso. María Chivite ha anunciado, como muestra de que los ejecutivos central y navarro avanzan, que se ha adjudicado la segunda fase del Canal de Navarra.

La presidenta ha destacado también la buena salud de la economía navarra que crece, ha dicho, por encima del resto del país, a la par que ha señalado que el ejecutivo estará al lado de las empresas que pasan por dificultades. Se ha referido, de hecho, al anuncio que realizaba ayer en Onda Cero el consejero de Industria, Mikel Irujo, de estudiar acciones legales contra BSH si se confirma la deslocalización a su planta de Zaragoza. Al margen de la economía María Chivite, que ha cargado contra los discursos del miedo, ha asegurado que su Gobierno pondrá todos los recursos para que Navarra siga siendo segura.

Desde la oposición Unión del Pueblo Navarro exige su dimisión y le acusa de liderar un “Gobierno fake”. El presidente del Partido Popular, Javier García, le ha acusado de azuzar la "kale borroka". Por el contrario los socios de Gobierno (Partido Socialista, Geroa Bai y Contig-Zurekin) reconocen los pasos y piden a la presidenta mayor ambición, mientras EH Bildu, el socio preferente, ha visto autocomplacencia en sus palabras.