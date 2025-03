Marcos Cancio: "Si hacemos las cosas como en el último partido, esto saldrá"

Helvetia Anaitasuna logró una importante victoria el domingo en su pabellón contra Benidorm, un rival directo por la permanencia, al vencer por un ajustado 30-29 con una parada in extremis de Daniel Santamaría, compañero en la portería de Marcos Cancio. Cancio había realizado unos días antes nada menos que 20 paradas en otra victoria clave lograda de nuevo por un solo gol, 28-27 contra Nava fuera de casa. "Lo que importa es llevarnos los dos puntos, da igual a qué portero le toque jugar", reconoce el asturiano.

Anaita tiene 12 puntos en la clasificación con este último triunfo, dos por encima del descenso y el puesto de promoción. Marcos Cancio tiene claro cómo afrontar el reto de aquí al final de liga: "No es fácil la situación de este año pero no merece la pena hacer cuentas. Nos centramos en el partido de la siguiente jornada y así cada semana". El problema de Anaitasuna es recurrente: "Nos falta regularidad en los partidos pero no solo a nosotros sino a todos los equipos. Al ser un estilo de juego tan rápido el que hay en la liga, en dos minutos malos o buenos le das la vuelta al partido".

La temporada es también algo extraña al saber desde hace unas semanas que tanto el entrenador, Quique Domínguez, como el capitán de la plantilla Aitor García no continuarán en el equipo la próxima temporada. El club no va a comunicar más altas o bajas hasta que termine la competición. Marcos Cancio termina contrato este año aunque tiene la opción de renovar una temporada más, pero habrá que esperar para ver no solo su futuro sino el de todo el equipo.

En cualquier caso el mensaje que deja el portero es optimista para los 11 partidos que restan en la liga ASOBAL: "Si jugamos como este último partido esto saldrá seguro".