En marcha el Mundial de Gimnasia en Trampolín

La Gimnasia navarra, nacional e internacional ha encontrado en el Navarra Arena su recinto perfecto para las competiciones de gran participación. De hecho, destaca Josu Ros, Presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, "es la competición número 19 de gimnasia que se realiza en el Navarra Arena". Esta es la de mayor relevancia por ser un Campeonato del Mundo, con todo lo que ello implica.

La instalación está a la altura. No solo en su configuración en la pista central, sino en los espacios contiguos: la zona de calentamiento se ubica en el espacio del frontón, y el INDAF ha cedido una planta de oficinas para las salas de reuniones que necesita la Federación Internacional. Una entidad que está muy satisfecha con el trabajo de la organización y con las instalaciones.

Las entradas están a la venta para las dos semanas de competición, ya que el Campeonato es Absoluto y Júnior en las modalidades de trampolín individual, trampolín sincronizado, tumbling y doble mini trampolín. Participan 40 países con 400 deportistas más sus acompañantes, lo que ha llenado Pamplona y la Comarca de miembros de selecciones nacionales y familiares.