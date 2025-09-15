Manuela Carmena, Quique Dacosta, Ramón López de Mántaras y Lucía Asué protagonistas de la Semana del Pensamiento 2025 de Fundación Caja Navarra

Como novedad se ha creado un programa de actividades llamado Laboratorios de Ideas en colaboración con ANAFIE (Asociación Navarra de la Filosofía) que contará con diversas actividades complementarias. El programa aborda temas clave para el presente y el futuro de la humanidad: valores democráticos del siglo XXI, gastronomía y arte, inteligencia artificial responsable, y migración y diversidad. Esta semana es un referente como espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos, desde una mirada abierta, crítica y plural.