PAMPLONA

Manuela Carmena, Quique Dacosta, Ramón López de Mántaras y Lucía Asué protagonistas de la Semana del Pensamiento 2025 de Fundación Caja Navarra

La cuarta edición se celebrará del 20 a 25 de septiembre en Civican.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Como novedad se ha creado un programa de actividades llamado Laboratorios de Ideas en colaboración con ANAFIE (Asociación Navarra de la Filosofía) que contará con diversas actividades complementarias. El programa aborda temas clave para el presente y el futuro de la humanidad: valores democráticos del siglo XXI, gastronomía y arte, inteligencia artificial responsable, y migración y diversidad. Esta semana es un referente como espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos, desde una mirada abierta, crítica y plural.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer