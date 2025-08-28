Manuel Resa: "No se puede dar dinero público a una persona que luego va a otro sitio a por otra"

El alcalde de Valtierra, Manuel Resa, ha intervenido hoy en Más de Uno Pamplona tras sus declaraciones sobre las ayudas de Valtierra a la natalidad y la inmigración irregular. Manuel Resa ha explicado que no está en contra de nadie que migre a España para trabajar, pero que existe un problema con quien solo supone un gasto público: "Yo no quiero la carga solamente para Canarias, pero tampoco quiero que me vengan a mi pueblo personas para que las tengamos que mantener de la recaudación de la ciudadanía. Eso no es así", ha afirmado.

El alcalde ha defendido a los numerosos inmigrantes que llevan años viviendo en Valtierra plenamente integrados en la localidad: "Cuando se pone una ley o una ordenanza es para todos. ¿Qué creéis, que no hay personas aquí en Valtierra sudamericanas o marroquíes y que llevan aquí años y años? Pues claro que sí, claro que los llevan, y cuando accedan a estas ayudas se les darán, como a cualquier otro. Son ciudadanos ya de España, y no hay ningún problema. ¿Dónde está ahí el racismo? ¿Dónde está el odio?", se ha preguntado.

Manuel Resa se ha ratificado en los criterios de pedir 20 años de empadronamiento para un progenitor y para un recién nacido que siga viviendo en Valtierra que quiere establecer en la ordenanza para las ayudas a la natalidad: "Si hay una fuerza mayor de una persona que se tenga que ir porque sus padres se van a Inglaterra, o por lo que sea, pues no se hará nada contra esa persona para retirar la ayuda. Ahora, el sinvergüenza de turno que quiera cobrar de aquí y de allá y de allá... habrá que pararlo de alguna manera. Es simplemente eso".

Resa ha admitido que desde la dirección de su partido, UPN, le han pedido moderación en los términos de sus declaraciones y que pida disculpas si alguien se ha ofendido con sus declaraciones, cosa que ha hecho.