Manuel Iribarren revive en librerías con su thriller policiaco más actual

En Más de uno Pamplona hemos tenido hoy ocasión de acercarnos a la figura y la obra de Manuel Iribarren, escritor navarro fallecido en 1973 y que, pese a haber recibido el Premio Nacional de Literatura y ser autor de la letra del himno de Navarra, ha permanecido injustamente olvidado. Gracias al empeño del periodista y escritor Daniel Ramírez García-Mina y al apoyo de la familia Iribarren, su obra vuelve a ver la luz con la reedición de "Las paredes ven", publicada por la editorial Almuzara. Hemos hablado en Onda Cero con Daniel Ramírez y con Santiago Iribarren, hijo del autor.

Esta novela, considerada por muchos como su mejor obra, fue finalista del Premio Blasco Ibáñez en 1970 y vio la luz poco antes del fallecimiento del autor. Desde hace tiempo es muy difícil de encontrar, pero ahora se ofrece en una cuidada edición que incluye un prólogo y semblanza biográfica.

"Las paredes ven" es un thriller policiaco ambientado en la Pamplona de finales de los sesenta y principios de los setenta, en un contexto de transformación urbana. La trama comienza con la impactante caída al vacío de una mujer desde un edificio en construcción, lo que abre una investigación cargada de misterio, secretos familiares y tensiones sociales.

La obra sorprende por su modernidad, ya que aborda temas como el amor, los celos, la traición o la represión, en un momento en el que la censura todavía condicionaba la literatura española.