"Mamma Mía!" llega a Baluarte con siete funciones para dejarse llevar por el espíritu ABBA

Hoy en Más de Uno Pamplona hemos podido charlar con la actriz Verónica Ronda, una de las protagonistas del musical "Mamma Mía" que llega hoy al escenario de Baluarte en Pamplona, tras tres años representándose de forma ininterrumpida en Madrid. Confiesa que, tras más de mil funciones, sigue sintiendo cada representación “como si fuera el primer día”.

La actriz que interpreta el papel de Donna, insistía en lo especial que resulta esta historia: "Es un gran homenaje al amor en general, no sólo al romántico, también al materno filial" y destacaba además la importancia de que un musical muestre como protagonistas a mujeres de mediana edad, algo poco habitual en el género.

La trama gira en torno a Sophie y Donna. Sophie, a punto de casarse, descubre en un diario de su madre que existen tres posibles padres, y decide invitarlos a su boda para descubrir la verdad. Esta situación da pie a reencuentros, recuerdos y emociones que mezclan comedia, amistad y romance, con Donna como símbolo del espíritu libre y valiente de los años 70, una mujer que salió adelante como madre soltera y regentando un hotel.

Además del argumento, la música de ABBA es el corazón del espectáculo. La actriz asegura que "La maravilla es ver a niños de 5 años y a personas de 90 cantando las mismas canciones en un mismo espacio". El montaje mantiene viva la esencia desde su estreno en 1999, coincidiendo con el 25 aniversario de la victoria de ABBA en Eurovisión con Waterloo.

Verónica Ronda reconoce el gran esfuerzo físico y vocal que requiere el espectáculo, pero subraya la recompensa de ver al público emocionado: "El espectador ríe, llora, baila, y se va a casa feliz. Eso es lo más importante".