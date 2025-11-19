Luisma: "El Tafa puede estar en la pelea por la permanencia hasta el final"

El año pasado Luis Martínez Somalo, Luisma, se enfrentaba al Vulcanizados Ruiz Tafa como entrenador del equipo de su tierra, el Albelda. El club de Tafalla ya había contactado con él para este año y después llegó el ascenso a Segunda, lo que le da la oportunidad de seguir creciendo como entrenador después de una carrera notable como jugador profesional de fútbol sala que le llevó a subir de 2ªB a 1ª con Ribera Navarra, donde estuvo 9 temporadas, y competir después con Burela y Noia.

Precisamente Noia fue el rival y verdugo de ayer del Tafa en la Copa del Rey. El equipo jugó bien, fue ganando 1-0 al Primera División, empató a 2 y recortó distancias hasta un 3-4 con jugador portero a falta de pocos minutos para seguir poniendo muy cara su derrota y eliminación de una Copa en la que ha pasado una ronda, todo un mérito para un equipo que compite en Segunda por primera vez en su historia y solo cuenta con dos jugadores profesionales en su plantilla.

El inicio de liga en esta Segunda División no ha sido fácil, pero el Tafa no se ha quedado hundido en la parte baja de la tabla ni mucho menos. "Nos está costando conseguir la segunda victoria", dice Luisma, pero el equipo se está haciendo a la categoría. Lleva tres empates, que "dejan sabor agridulce, porque quieren decir que has competido pero aquí lo importante son las victorias".

Otro alegrón de la temporada se lo ha llevado ya el equipo y el público de La Laboral con la victoria sobre Ribera Navarra en la Copa Navarra. Ahora están a la espera de que la Federación determine una fecha para jugar la final contra Osasuna Magna Xota. Y mientras tanto, a seguir peleando en la liga con los medios y la total disposición de la plantilla para dar el máximo y conseguir el objetivo de la permanencia.