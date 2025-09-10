Luis Sabalza: "Si el Gobierno quiere y es en cómodos plazos podríamos intentar comprar el Sadar"

El Presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha visitado los estudios de Onda Cero para ser entrevistado en Radioestadio Navarra. Con motivo del inicio de su cuarta legislatura en el cargo ha repasado los once años que ha estado al frente del club, con momentos críticos con la entidad cerca de la desaparición cuando llegó y con, de momento, todos sus proyectos conseguidos: recuperar el prestigio de la entidad, sacarla del pozo económico y deportivo en el que estaba, reformar El Sadar e iniciar la recompra del patrimonio con las instalaciones de Tajonar, que ahora van a ser ampliadas con unas obras que ya han comenzado.

Su sueño para esta legislatura es "ganar un título", que, dice, es lo que le falta al Club. En esta entrevista Sabalza habla sobre la situación financiera de Osasuna, sobre el fondo CVC que califica como "un chollo -aunque no debería decirlo así, reconoce-", sobre la salida de diferentes miembros de sus juntas directivas durante estos años ("a todos les estoy agradecido por su trabajo por Osasuna") y sobre la excelente relación que tiene con los miembros de la planta noble, desde el director general Fran Canal hasta el departamento de comunicación pasando por el director financiero Rafa Sáenz.

También se habla de otros temas como el, que se presentará a aprobación en octubre y que dará unde euros; de la, que puede ser efectiva en la segunda vuelta de la liga y de la posibilidad de la recompra del estadio, que supondría. Para Sabalza ahora mismo todo el dinero disponible va destinado al nuevo Tajonar y que la única deuda sea la de CVC, pero la cuestión es abordable en el futuro: "si el Gobierno de Navarra quiere y es en cómodos plazos", asegura el Presidente.