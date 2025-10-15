Lorenzo Serena, jurista: "Cinco miembros de la mesa de Belate dijeron que ya se sabía quien iba a ganar"

El secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Lorenzo Serena, ha ratificado en la comisión de investigación que analiza la adjudicación de obra pública en Navarra las sospechas de las que dejó constancia en su voto particular sobre la adjudicación de la obra a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. “En ninguna otra obra a mí me han dicho cinco miembros de la mesa que se sabe quién se va a llevar la obra y luego ha resultado que es esa. Eso no me había pasado nunca”, ha señalado. Serena ha explicado que por este motivo pidió que se motivase la propuesta de adjudicación de cara a "evitar esas sospechas y dudas".

Sin capacidad para excluir empresas

El secretario de la mesa, que emitió un voto particular, ha apuntado que él "no tenía la capacidad de excluir a ninguna de las empresas de la licitación". Lorenzo Serena ha indicado que "las empresas pueden concurrir conjunta o individualmente" y, sobre el hecho de que no hubiera analizado la composición de las UTE durante el procedimiento, Serena ha afirmado que "yo no verifico algo que no tengo por qué verificar, las empresas pueden presentarse conjuntamente o individualmente". Respecto a si sufrió presiones por parte del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, durante el procedimiento de adjudicación, ha dicho que "no me sentí presionado" a la par que ha destacado que "vino y me explicó este contrato incidiendo en su importancia por el importe, por la trascendencia social, porque había un riesgo de sanción, de cierre"

Represalias y traslado a Landaben

El secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena, ha lamentado que, tal y como afirmó la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, fuera "represaliado" tras expresar sus dudas sobre el proceso seguido en la mesa de Belate y ha mostrado su confianza en que "el procedimiento siga su curso". Tras las palabras de la presidenta del Gobierno, María Chivite, en el Senado reconociendo que no se actuó bien, el secretario de la mesa de contratación ha recordado que el Gobierno "es una estructura piramidal, hay un principio de jerarquía, y, por tanto, si consideras que alguien ha obrado mal, un caponcito al menos deberías dar. La OANA tiene también una función de pedagogía y educación".

Palabras de Jesús Polo

El jurista, que es la segunda persona en comparecer en la comisión de investigación del Parlamento, ha respondido a las palabras en el legislativo del presidente de la mesa, el ingeniero Jesús Polo, que sugirió que Serena tenía interés en que se hubiese adjudicado la obra a otra empresa. Serena ha atribuido a la “ignorancia supina o malicia” esas afirmaciones tras ser cuestionado por ello el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza. Ha lamentado, por otra parte, el escrito que envió al Parlamento en el que comentaba lo acontecido en la mesa de contratación de Belate. "Cualquiera que lo lea", ha señalado, "verá que era fruto de un cabreo". "Me creí la declaración institucional de que había que colaborar con la Oficina Anticorrupción cuando hubiese cualquier atisbo o duda", ha expuesto.