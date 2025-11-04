Laura Errea: "El primer equipo de Mulier es un referente real para el resto de chicas"

Mulier FCN es el único club navarro de fútbol exclusivamente femenino. Nació en 2014 por lo que ha iniciado ya su decimoprimera temporada. Laura Errea, presidenta del club, explica en Radioestadio Navarra la estructura actual de la entidad, con un equipo más que la temporada anterior, 11, y 160 fichas de jugadoras.

La estructura es piramidal, con una base en la que la formación, la práctica deportiva del fútbol y la diversión priman sobre los resultados, y un primer equipo en la reformada 3ª RFEF en la que el objetivo es conseguir el ascenso de categoría. Ese primer equipo cumple uno de sus objetivos, con jugadoras que son referentes para las más jóvenes. "Existen ídolas nacionales, como Aitana Bonmatí o Alexia Putellas, y referentes reales como nuestras jugadoras, que se implican con los equipos de base y a las que puedes ver y con las que puedes hablar".