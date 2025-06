Los Juegos Mundiales de Deporte Inclusivo, en Pamplona en junio

Pamplona será la sede del 22 al 27 de junio de los Juegos MAGIC (Mixed Ability Games, Inclusion and Coproduction) que incluyen a su vez el Mundial IMART de Rugby (Inclusion Mixed Ability Rugby Tournament) y competiciones de fútbol, baloncesto, golf, balonmano, goalball, kinball, floor curling y remo, único deporte que se disputará fuera de Navarra, en Orio. Deportistas con y sin discapacidad compiten juntos, mezclados, enseñando qué pueden hacer y no qué no pueden hacer por tener alguna discapacidad.

Hernán Mazzarello es IMART Project Manager dentro del Iruña Rugby Club y nos explica la misión, visión y valores de los deportes "Mixed Ability", o con mezcla de habilidades, y las disciplinas que tendrán lugar en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra, con más de 1.650 participantes, 500 voluntarios y los acompañantes de los deportistas esa semana en Pamplona.