Judith Torrea: “Nos hemos olvidado los principios básicos del periodismo: ética y formación”

En Onda Cero hemos tenido hoy oportunidad de compartir unos minutos con la periodista navarra Judith Torrea, reconocida por su trayectoria en la cobertura de temas como el crimen organizado, la migración o la violencia extrema en la frontera entre México y Estados Unidos. Torrea, galardonada con el Premio Ortega y Gasset y con la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra, ha participado en la jornada de balance de los dos años del programa de comunicación "Inolvidables" de la Fundación Caja Navarra en Civican impartiendo la ponencia “Cómo proteger la dignidad de la fuente (para no re-victimizarla) y tu salud mental”.

Durante su intervención, subrayó la importancia de que periodistas, trabajadores sociales y miembros de ONG sepan cómo preguntar y cómo proteger tanto a las víctimas como a sí mismos. Enfatizó que el periodismo debe ejercerse con ética, empatía y formación específica para evitar la revictimización en entrevistas que abordan situaciones traumáticas como violencia de género, migraciones forzadas o catástrofes.

Torrea compartió experiencias personales acumuladas en su laborperiodística, desde la cobertura de ejecuciones en Texas hasta la crisis migratoria en Ciudad Juárez, donde ha vivido durante años. Destacó que el cuidado de la salud mental de los profesionales que trabajan en contextos violentos es fundamental, y señaló claves como desconectar, realizar actividades gratificantes y evitar la culpabilidad. De lo contrario, advirtió, muchos acaban recurriendo a adicciones o desarrollando estrés postraumático.

La periodista también alertó sobre el peligro de exponer datos sensibles de personas vulnerables, ya que pueden ser utilizados por el crimen organizado. Recalcó que “proteger y protegerse es la clave” y que todavía existe un tabú sobre la necesidad de formación en este ámbito.

Torrea valoró el proyecto Inolvidables como una iniciativa pionera y con gran potencial de impacto en la sociedad navarra, ya que acerca historias silenciadas pero cercanas.