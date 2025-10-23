Juanjo Oroz: "Nos hemos olvidado de los puntos UCI y hemos decidido ser nosotros mismos"

Los tres equipos navarros de ciclismo profesional han conseguido estar entre los treinta primeros de la clasificación de la UCI, puestos que dan derecho a poder participar con invitación en las grandes vueltas.

Movistar tiene asegurado su concurso en las grandes al ser equipo World Tour, pero Caja Rural y Kern Pharma dependen para ello de invitaciones. La Vuelta a España las alterna, y este año Kern Pharma se quedó fuera a pesar de las tres victorias de etapa en 2024. El equipo que dirige Juanjo Oroz ha dejado de planificar el calendario basándose en los puntos UCI que se han convertido en una espada de Damocles para las escuadras Pro Tour. Lo explica en Radioestadio Navarra el propio Oroz: "Tienes dos opciones: seguir volviéndote loco por buscar puntos en cualquier sitio o recordar por qué estás aquí, que es lo que hemos decidido. Hemos decidido ser nosotros mismos, hemos apostado por chavales de aquí sin estar cerrados a ningún corredor, y sin ir a buscar las carreras más accesibles para puntos lo hemos conseguido (estar entre los 30 mejores). Por eso le doy tanto mérito a esta temporada".

Tener una base de corredores navarros es otra condición "sine qua non", según Oroz: "Es la primera vez que no ha habido un navarro en la Vuelta a España desde hace muchísimos años. Nosotros vamos a cambiar eso. Estamos orgullosos de que haya navarros pero también están porque son muy buenos. Necesitan oportunidades y van creciendo. Este año las dos primeras victorias del equipo han sido de Diego Uriarte y Urko Berrade, dos ciclistas que han estado aquí desde las escuelas".