Juancho Ferreira: "Me ha sorprendido el nivel de acierto de las jugadoras de la liga"

Quedan nueve partidos para terminar la primera temporada de Osés Construcción Ardoi en la elite del baloncesto femenino español, la Liga Endesa. El equipo de Zizur es último con cuatro victorias en las veintitrés jornadas disputadas. Y las cuentas para la permanencia están claras: "Si ganamos cinco partidos de los nueve que restan, lo conseguiremos", analiza Juancho Ferreira, el entrenador del equipo. Unas cifras que llevan a una permanencia más cara que en temporadas anteriores, en las que 7 u 8 triunfos permitían mantener la categoría.

Pero una competición muy igualada, en la que cualquier equipo está ganando a cualquiera, ha hecho que las sorpresas jornada tras jornada se sucedan, y que Osés esté a dos triunfos de la zona media de la tabla. Eso sí, la dinámica entre semana no es fácil cuando un equipo se encuentra inmerso en una dinámica perdedora. Osés lleva cuatro derrotas consecutivas y quiere terminar la racha este fin de semana precisamente contra uno de los rivales directos, el Araski de Vitoria.

Las salidas de jugadoras, la última la de Imani Tate a Giron, equipo europeo, tampoco han favorecido. Y en la práctica no se puede retener a una jugadora en la plantilla cuando ha recibido una oferta de un conjunto superior, porque el riesgo de desmotivación está latente. Pero ya hay dos sustitutas para Tate, una de las cuales ha debutado ya con el equipo. Las circunstancias de la temporada no han ayudado: "La liga es muy exigente y hemos tenido muchas bajas, además de las ventanas FIBA que agotan a las jugadoras internacionales. Hemos tenido muchos problemas físicos, y contra eso no puedes hacer nada", apunta Ferreira.

Con todas ellas Osés Construcción Ardoi afronta el tramo final de la temporada con esa cifra de nueve victorias como gran objetivo.