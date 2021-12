Veo Veo | 02/12/2021

Juan Larreta, impulsor de 'Okupas Motorizados': "Alcanzar un sueño"

Ex portero del San Antonio de Balonmano, en 2007 fue diagnosticado de Esclerosis Múltiple Progresiva. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Valores Solidarios de Navarra TV. Ha escogido una fotografía de Cristina De Middel de la exposición "Afronautas". Es el azote de falsificadores de tarjetas de aparcamientos de minusválidos. Colabora con la investigación de "Exoesqueleto" que permite a algunos enfermos recuperar parte de la movilidad. Como banda sonora ha escogido al pianista norteamericano Kevin Kern y su tema "We should Waltz".