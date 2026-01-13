Juan José Lizarbe: “Queremos tanto al partido que a veces preferimos callar, y creo que es mejor decir las cosas”

Juan José Lizarbe, exdirigente del Partido Socialista de Navarra y exparlamentario, ha explicado hoy en Onda Cero las razones que le han llevado a adherirse al manifiesto impulsado por el exministro Jordi Sevilla, conocido como "Socialdemocracia 21". Lizarbe señala que su apoyo se basa en una coincidencia sustancial con el diagnóstico y las propuestas del texto, especialmente en la necesidad de revitalizar la socialdemocracia como herramienta para resolver los principales problemas de la ciudadanía y reforzar al PSOE como instrumento de transformación social.

Lizarbe ha reconocido que mantiene discrepancias puntuales con algunos planteamientos del manifiesto, pero subraya que comparte su núcleo esencial. En su opinión, el PSOE atraviesa una etapa en la que el debate interno no ha desaparecido, pero sí se ha reducido a un plano casi simbólico. Según explica, los órganos de decisión del partido, tanto a nivel federal como regional, funcionan cada vez más como espacios de ratificación de decisiones previamente adoptadas, lo que empobrece el contraste de ideas y debilita la calidad de las propuestas políticas.

El exsecretario general del PSN defiende que el debate intenso y plural ha sido históricamente una de las grandes fortalezas del PSOE, permitiendo construir programas sólidos que luego eran respaldados en las urnas. A su juicio, la falta de ese debate se traduce hoy en dificultades para dar respuesta eficaz a problemas estructurales, como el acceso a la vivienda, que considera uno de los grandes fracasos actuales de la socialdemocracia española.

En relación con el auge de la derecha y de Vox, Lizarbe matiza que no se trata únicamente de una consecuencia directa de la política del PSOE, sino de un desplazamiento general de la opinión pública hacia posiciones más conservadoras, un fenómeno que observa también a escala europea e internacional. No obstante, insiste en que el partido que gobierna tiene una responsabilidad mayor y debe“ponerse las pilas” para recuperar la confianza de los ciudadanos mediante políticas eficaces.

Sobre el impacto de los casos de corrupción que afectan al PSOEy, en particular, al PSN, Lizarbe ha reconocido que estas situaciones causan un daño profundo y reabren heridas del pasado, recordando episodios vividos en Navarra en los años noventa. Defiende una tolerancia cero frente a la corrupción y cualquier intento de encubrimiento, incluso aunque ello implique tomar decisiones duras ante la mínima duda, para preservar la credibilidad del partido.

Finalmente, Juan José Lizarbe ha afirmado que existe una adhesión tácita relevante al manifiesto de Jordi Sevilla, aunque muchos militantes prefieren no expresarlo públicamente por prudencia o por temor a perjudicar al partido. En su caso, sostiene que expresar estas críticas de forma abierta es una muestra de compromiso y lealtad, no un intento de generar división interna.