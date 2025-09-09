Josu Etxarri, alcalde de Olite: "Somos la cabeza tractora del turismo en Navarra, un poco de ayuda nos vendría bien"

Olite ha estrenado en las últimas semanas una nueva iluminación del Palacio Real y una experiencia de realidad virtual en la visita al Castillo. El alcalde reclama más inversión para la localidad.

El Palacio Real de Olite es el monumento más visitado de Navarra. 260.000 personas accedieron al castillo el año pasado. La localidad tiene un parador que está en proceso de reforma y un casco antiguo medieval que necesita un impulso para finalizar su saneamiento y pavimentación. La revista National Geographic elegía recientemente Olite como el pueblo más bonito para visitar en septiembre al juntarse sus monumentos medievales con la vendimia de la uva.

A pesar de ser propiedad del Gobierno de Navarra, el Palacio Real ha renovado su iluminación por una subvención de 300.000 € que pidió el Ayuntamiento y consiguió el entonces senador Koldo Martínez. El alcalde de Olite, Josu Etxarri, reclamaba en La Brújula de Navarra más inversión en la localidad: "Somos la cabeza tractora del turismo en Navarra. Y necesitamos un poco más de apoyo del Gobierno de Navarra o del Gobierno de España para mejorar nuestras infraestructuras. No tenemos parking, las calles están bastante deterioradas, tenemos las galerías medievales sin terminar... un poco de ayuda nos vendría bien".

La revista National Geographic ha declarado Olite como "el pueblo más bonito para visitar en septiembre" por su conjunto histórico y por la vendimia. El alcalde ha señalado que los datos que llegan de la recolección de la uva confirman que se está cosechando menos kilos de producto pero de una gran calidad.