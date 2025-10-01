Joseba Ezkurdia: "Me pensé lo de jugar de zaguero. Era nuevo y motivante pero me daba respeto"

Joseba Ezkurdia tiene una trayectoria extensa en la pelota pero más allá de algún festival de verano en pueblos todavía no le había tocado jugar de zaguero un torneo. Lo ha hecho en San Mateo por propuesta de su empresa: "Me lo pensé. Era algo nuevo y motivante pero me daba mucho respeto". Cambia la forma de darle a la pelota, las posturas y las tácticas, y eso que ha tenido como compañero a Jokin Altuna. "El juego desde atrás se ve diferente y entras de otro modo a la pelota". La experiencia ahí queda, y ahora entra al primer campeonato grande de la temporada, el 4 1/2, con poca preparación específica hecha antes de San Mateo y con Elordi como rival: "tengo que quitarle el aire porque con la volea y el gancho hace mucho daño", explica Joseba.

El de Arbizu ha ganado tres veces este Campeonato, en 2018, 2019 y 2022, y tiene el regusto amargo de la edición del año pasado: "Estaba mal acostumbrado muchos años a entrar directo en la liguilla de cuartos, y caí en primera ronda". También le ha dejado mal sabor de boca la programación de su empresa en verano: "Un poco decepcionado y con pena porque pensaba que iba a ser otro verano tras haber ganado la chapela del parejas. En julio y septiembre he jugado bien pero en agosto en 25 días jugué solo 3 partidos y con mucho parón. Me desencanché y perdí un poco de confianza en mí mismo. Triste por ese aspecto, pero ya tengo la cabeza metida en el cuatro y medio".